Rio - O prestígio de Jorge Jesus foi completamente recuperado em Portugal, após os títulos da Libertadores e do Brasileiro pelo Flamengo. De acordo com o site "globoesporte.com", os três maiores clubes do pais: Benfica, Porto e Sporting querem contar com o técnico. Apesar disso, o Flamengo segue confiante na renovação do seu contrato que acaba no meio de 2020.

Jorge Jesus teve passagens por Benfica e Sporting. A oferta mais interessante em valores teria sido do Porto, único gigante português que o treinador ainda não dirigiu. Além das equipes lusitanas, o treinador também teria sido procurado por uma equipe do futebol chinês.

Nascido em Portugal, Jorge Jesus trabalhou por mais de 20 anos em seu país natal e comandou o Benfica, Sporting, Braga, Belenenses, União Leiria e Vitória de Setúbal, entre outros.