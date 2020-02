Gabriel Barbosa não é nenhum desconhecido para os rubro-negros, muito pelo contrário, mas voltou a ser apresentado no Ninho do Urubu. Agora em definitivo no Flamengo, o camisa 9 comemorou a permanência um ano depois de chegar por empréstimo da Inter de Milão para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube.

"Estava com saudade de usar a camisa. Obviamente todos sabem que o Flamengo é a minha casa, me sinto muito feliz jogando com essa camisa, muito à vontade. Estou muito contente mesmo, feliz com esse momento, porque sei que foi feita a vontade do meu coração", afirma Gabigol, artilheiro máximo do futebol brasileiro no ano passado.

A apresentação, além de satisfazer a torcida, também serviu de homenagem ao atacante. Ao início da coletiva, Rodolfo Landim, presidente do clube, Bruno Spindel, vice-geral, Marcos Braz, vice de futebol, e Reinaldo Belotti, diretor executivo, exibiram camisas do Flamengo estampadas com números de Gabigol na temporada passada: nove gols na Libertadores, dois na final, 43 na temporada e 25 no Campeonato Brasileiro.

Herói do título continental na decisão contra o River Plate, o artilheiro quer ainda mais em 2020. "Tentar ganhar tudo de novo. A gente sentiu esse gostinho de ser campeão. Foi um ano muito feliz, mas a nossa vontade é ser campeão novamente. Trabalhamos todos os dias para isso. Acho que o Flamengo e toda a torcida merecem isso."

Comprado por cerca de 16,5 milhões de euros (R$ 78 milhões), Gabigol é a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro, mas apesar de titular absoluto, a concorrência aumentou, já que Pedro chegou para ser o seu reserva imediato. Nada que incomode Gabriel. "O problema agora é dos adversários", brincou.