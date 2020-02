Provável time B do Flamengo tem cotação milionária e chama atenção

Rio - O torcedor do Flamengo está tirando onda. Não bastasse a temporada passada ter sido quase perfeita, a diretoria foi ao mercado e encorpou o elenco com "jogadores de nível de Seleção", conforme destacado pelo presidente Rodolfo Landim. Questionado em sua (re) apresentação se Pedro seria uma "sombra" para ele, Gabigol, por exemplo, tirou sarro e deixou um recado aos rivais:



"Sombra? Sombra nada. Sombra é para os adversários. Quem vai ter que correr atrás agora são os outros (risos). Foram contratações maravilhosas. Já tive oportunidade de jogar contra o Pedro, sempre gostei do futebol dele. O problema agora é dos adversários (risos)".



De fato, o "problema" tende a ser maior para os adversários, já que a concorrência interna deve ser o combustível para que os comandados de Jorge Jesus não caminhem na zona de conforto.



"Na linha de buscar um elenco qualificado, trouxemos jogadores de nível de Seleção, como Gustavo Henrique e Léo Pereira, de seleção de base. O Thiago Maia, campeão olímpico; Pedro Rocha, um grande jogador, deixou o Grêmio para o exterior. Pedro, jogador de seleção brasileira, e o Michael, um jogador colocado por todos como grande destaque do ano passado", falou Landim.



O LANCE! crê que o time B, a princípio, será composto por: César; João Lucas, Thuler, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia, Diego, Michael e Vitinho; Pedro Rocha e Pedro. Dos citados, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Michael, Pedro e Pedro Rocha são caras novas - a outra, Léo Pereira, deve assumir a vaga deixada por Pablo Marí. Apenas Michael exigiu uma alta quantia pela aquisição, já que o restante chegou por empréstimo ou sem contrato.



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, vê o balanço na janela como "muito acima da média".



"Após a venda de Marí, conseguimos um jogador novo, que passou em seleções de base. O Flamengo foi ágil. Quando fomos para o mercado, acho que o saldo é muito positivo. Trouxemos três jogadores por empréstimo, dois deles pagamos. Todos com passe fixado".



"Se o Flamengo quiser exercer a compra, já tem todos os pontos acertados da parte trabalhista. O Flamengo se sente muito confortável. Está todo mundo de parabéns. Acho que o Flamengo fez uma janela acima da média na questão financeira também. Fizemos bons negócios", completou Braz.



HÁ EQUILÍBRIO NAS FINANÇAS?



No último sábado, Landim assumiu a dianteira e, em meio a considerações em relação à janela, sublinhou o "equilíbrio" nas finanças, mesmo com os novos jogadores de peso para o elenco.



"Nesse planejamento de 2020 tivemos uma mensagem clara. Às vezes ouço na imprensa, "será que está fazendo de forma racional, está com equilíbrio?". Sim, tudo planejado, com passos firmes. Essa mudança no nosso grupo, tivemos algumas saídas. Na medida que vamos qualificando o grupo, fica um desafio maior para que os jogadores que a gente forma na base consigam a colocação em outros clubes, até para poder voltar para o Flamengo no futuro, porque temos um número limitado no elenco".



QUANTO VALEM OS RESERVAS?



De acordo com o site especializado em finanças Transfermarkt, o time B do Flamengo (projetado pela nossa reportagem) está cotado em 40,1 milhões de euros (cerca de R$ 190,5 milhões). O mais valioso é Pedro, emprestado junto à Fiorentina até dezembro, com passe fixado. Já o último no quesito é João Lucas.



Veja os valores abaixo:



* César - 500 mil euros

* João Lucas - 100 mil euros

* Thuler - 500 mil euros

* Gustavo Henrique - 3 milhões de euros

* Renê - 2 milhões de euros

* Thiago Maia - 4 milhões de euros

* Diego - 3,5 milhões de euros

* Michael - 2,5 milhões de euros

* Vitinho - 6 milhões de euros

* Pedro Rocha - 3 milhões de euros

* Pedro - 15 milhões de euros



QUANTO ENTRA? QUANTO SAI?

Reinier - Real Madrid



Para contar com os seis reforços citados acima e mais Gabigol, agora jogador do Flamengo e não mais emprestado pela Inter de Milão, o Rubro-Negro investiu cerca de 34,5 milhões de euros (R$ 158,7 milhões) nesta janela.



O maior investimento tem justamente Gabriel como protagonista: o artilheiro custou, sozinho, 17,4 milhões de euros (R$ 80,5 milhões). Das novidades, Michael aparece no topo, recrutado por 7,5 milhões de euros (R$ 34,1 milhões).



Já quanto a quem sai, no total, a equipe rubro-negra recebeu 36 milhões de euros (R$ 165,6 milhões) com vendas. A transação de Reinier com o Real Madrid é a mais robusta, tendo rendido 30 milhões de euros (R$ 138,9 milhões) aos cofres flamenguistas. O restante é referente às idas de Pablo Marí e Matheus Sávio para Arsenal-ING e Kashiwa Reysol, do Japão, respectivamente.



Outras saídas se deram por empréstimo, como nos casos de Rodinei (Internacional), Yago Darub (Red Bull Bragantino), Thiago (Estoril-POR) e Vitor Gabriel (Braga-POR).



PIRIS E BERRÍO PERMANECEM



Flamengo x São Paulo - Piris da Motta

Piris esteve próximo do América-MEX, que tinha preferência, porém recuou na reta final do negócio (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)



Além dos citados acima, Piris da Motta e Berrío estavam perto de deixar o Flamengo. Estavam. Como o último dia da janela de transferências na Europa e no México (sexta-feira) passou e não houve aceite de ofertas ou propostas esperadas, a dupla de estrangeiros permanece, ao menos neste início de temporada, e fica à disposição de Jorge Jesus.



"Por isso só falo quando fecha. Não melou. Teve proposta, mas não prosseguiu, e eles são atletas do Flamengo. São campeões, estão à disposição do treinador - disse Marcos Braz, em conversa com jornalistas, na última sexta".



Por falar no dirigente, Braz já avisou que não tem mais conversas concretas por novas chegadas. O fato é que a frase de Gabigol ("O problema é deles") deixa os rubro-negros ainda mais confiantes em um 2020 de mais títulos.