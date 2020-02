Gabigol utilizará camisa 24 do Flamengo contra o Resende por campanha contra a homofobia

Rio - Em seu primeiro jogo na temporada, Gabigol não vai utilizar a tradicional camisa 9. De acordo com o site "globoesporte.com", o atacante irá vestir o número 24 nesta segunda-feira contra o Resende. A utilização do número faz parte da campanha contra a homofobia "Número do Respeito".

Além dele, outros jogadores como Tailson, do Santos, Flávio, do Bahia, e Nenê, do Fluminense, passaram a usar o número que é considerado um tabu no futebol brasileiro. Recentemente o caso acabou sendo debatido porque ao contratar Cantillo, o Corinthians acabou negando o número ao jogador. Depois, o número acabou sendo liberado ao colombiano.

O número também serve a outro propósito, outra homenagem, por ser o que estampava o uniforme do astro da NBA, Kobe Bryant, morto na semana passada em um acidente de helicóptero.