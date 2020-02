Recusa de Gerson ao Pré-Olímpico pode pesar nas próximas convocações de Tite

Rio - A recusa de Gerson de participar do Pré-Olímpico com a seleção brasileira pode pesar em uma futura convocação de Tite. A questão foi confirmada pelo oordenador da Seleção, Juninho Paulista. As duas informações são do site "globoesporte.com".

"Tem que saber os momentos, né? Eu acho que tudo é levado em conta, não só o aspecto técnico. A gente olha todo o aspecto, o técnico é o principal, mas tem comprometimento, disponibilidade e foco. Tudo isso a gente leva em consideração", afirmou.

De acordo com o portal, o jogador do Flamengo foi procurado pela Seleção Sub-23, durante a disputa do Mundial de Clubes no ano passado. Um auxiliar do treinador André Jardine quis saber as condições físicas do atleta e a disposição dele em disputar o Pré-Olímpico no começo deste ano.



O jogador e seu pai teria dito que Gerson chegava ao fim da temporada desgastado. Contratado pelo Flamengo no segundo semestre, o atleta disputou 36 partidas. Como defendia a Fiorentina na temporada passada na Europa, o jovem ficou mais de um ano sem férias.