Após vitória sobre o Resende, Jorge Jesus afirma que Carioca 'não é jogo oficial'

Rio - O Flamengo venceu o Resende nesta segunda-feira, por 3 a 1 no Maracanã, e, após a primeira partida utilizando os seus principais jogadores em 2020, Jorge Jesus reforçou que utilizará o Estadual como parte da "pré-época" visando a Supercopa do Brasil, no dia 16. Para o Mister, os jogos da Taça Guanabara devem ser avaliados como treinos, apesar do caráter oficial da competição.





"Nossa intenção com estes jogos, de hoje e sábado, visa preparar a equipe para o jogo do dia 16, em Brasília. Será a primeira vez daquilo que chamamos de Supercopa. É um título, temos mais dois títulos a disputar neste ano, e nós queremos conquistar os objetivos", avaliou Jorge Jesus, após o jogo no Maraca, reforçando que a preparação durante a semana não foi para este confronto:



"Eu não preparei a equipe para este jogo. Fez parte de preparar para o dia 16. Se fosse isso, não treinaria de manhã. Meus jogadores trabalharam ontem (domingo) muito forte e hoje de manhã a mesma coisa", explicou o treinador.



Questionado sobre a importância do Campeonato Carioca para sua carreira, o treinador afirmou que disputará o torneio com seriedade, mas comentou que, para seu currículo na Europa, a conquista do Estadual não terá relevância.



"É cultural, tenho que respeitar os campeonatos estaduais no Brasil. São muitos anos, tem coisas boas. Ajuda a formar jogadores, é uma forma de projetar mais equipes, é um campeonato que é cultural e tudo que é cultural faz parte do esporte brasileiro e tenho que saber respeitar isso. Mas, se o Flamengo ganhar o Estadual, isso aumenta o meu currículo? No Brasil, sim. Fora do Brasil, zero. Então vou respeitar o Campeonato Estadual". finalizou.