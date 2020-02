Léo Pereira elogia o Flamengo e diz que vai comemorar caso marque contra o Athletico

Rio - Última contratação do Flamengo até aqui neste início de temporada, o zagueiro Léo Pereira, ex-Athletico Paranaense, foi apresentado nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Durante a coletiva, o defensor de 24 anos afirmou que irá comemorar caso marque gol contra o ex-clube e aproveitou para elogiar a nova equipe. Léo Pereira também falou sobre as provocações contra o Fla no último duelo entre as duas equipes pela Copa do Brasil, envolvendo o 'cheirinho'.



"Claro que eu vou comemorar. O gol é o melhor momento do futebol. Eu respeito muito a equipe que eu estava e que me lançou para o futebol do Brasil, mas eu vou comemorar com muito respeito. Em relação ao cheirinho, nem me lembro como foi. Eu não fiz pelo menos. Mas cheguei aqui e fui muito bem recepcionado pelos meus companheiros de equipe, principalmente pelo Gabriel, meu parceiro de seleção. Como disseram, ficou no passado e o foco é em jogar. Assim como eles querem dar alegria aos torcedores, nós também queremos", disse Léo, que emendou:



"É um privilegio muito grande estar vestindo a camisa do Flamengo, é um lugar onde eu tinha um desejo muito grande de estar. Como o (Marcos) Braz falou, não foi possível em um outro momento, mas agora se concretizou e estou feliz. Com certeza foi um salto muito grande e isso eu fico muito feliz, porque era o que eu planejava. É um sonho e, como eu falei, queria estar desde o ano passado e não foi possível, mas agora eu estou vestindo essa camisa gigante", complementou o zagueiro.