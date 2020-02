Após ser efetivado ao time profissional do Flamengo, Lázaro treina com jogadores do Sub-20 nesta quarta-feira

Rio - Depois de efetivar Lázaro ao time profissional, no último mês, a diretoria voltou a escalar o atacante nos treinos da equipe sub-20. O primeiro seria na última segunda-feira, mas Jorge Jesus precisou de alguns atletas da base base para completar a atividade.



Nesta quarta-feira, Lázaro treinou pela manhã no Ninho do Urubu na companhia de jogadores que não participaram do jogo-treino da equipe Sub-20 que disputará a Libertadores Sub-20. O atacante Bill, que não tem mais idade para atuar pela base e não será aproveitado por Jesus, também esteve presente.



Vale ressaltar que Lázaro não foi inscrito pelo Flamengo para a disputa da competição sul-americana sub-20 depois que foi efetivado ao elenco profissional.



A assessoria da categoria de base foi procurada. A resposta oficial foi:



"Ele é atleta do Flamengo. Pode treinar tanto na base quanto no profissional, e pode atuar tanto pela base quanto pelo profissional."



Lázaro tem treinando com o time profissional desde que começou o trabalho de transição após uma cirurgia no joelho. No dia 27 de janeiro, em entrevista coletiva, Jorge Jesus confirmou que o jovem havia sido promovido.



"A base e a formação do Flamengo são boas. Felizmente temos jogadores com muito talento e vamos ajudar a desenvolver. Eles estarão nos profissionais, vamos chamar dois ou três jogadores para fazer o ano todo com a equipe A, inclusive já está o Lázaro".



Lázaro, inclusive, consta no site oficial do Flamengo como jogador do time profissional e usa a camisa número 20.