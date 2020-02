Mais três reforços estão prontos para vestir o Manto Sagrado do Fla

Michael, Pedro e Gustavo Henrique passaram no primeiro teste com a camisa do Flamengo. Sábado, contra o Madureira, será a vez dos outros três reforços para o elenco principal, Pedro Rocha, Thiago Maia e Léo Pereira, mostrarem serviço na busca por espaço no time de Jorge Jesus.

Dos novos jogadores que ainda não estrearam, Thiago Maia é o único que esteve à disposição do técnico português na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, mas não saiu do banco de reservas. Já Pedro Rocha foi desfalque de última hora por causa de uma amigdalite, e Léo Pereira não foi inscrito a tempo pelo Rubro-Negro. Regularizados, eles não devem ter problemas para enfrentar o Madureira.

Os novos contratados que estiveram em campo passaram uma ótima primeira impressão, aumentando a responsabilidade dos que ainda não jogaram. Pedro, com um gol e uma assistência, foi quem mais se destacou, mas Michael e Gustavo Henrique também agradaram e colocaram pressão nos concorrentes Pedro Rocha e Léo Pereira, respectivamente.

Como Jesus quer dar ritmo de jogo aos titulares antes da disputa da Supercopa do Brasil, dia 16, a maioria dos reforços deve começar no banco, como no último jogo. Gustavo Henrique, que foi titular contra o Resende, e Léo Pereira são os que têm mais chances de iniciar a partida contra o Madureira, já que Rodrigo Caio continua trabalhando em separado do elenco, na academia, em função de um corte profundo no joelho direito e não tem presença confirmada.

A expectativa, na segunda partida do elenco principal na temporada, é de casa cheia mais uma vez no Maracanã. Até ontem, primeiro dia de vendas para o público em geral, mais 32 mil ingressos haviam sido vendidos.