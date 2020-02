Sem Flamengo, Globo tem queda de audiência no Campeonato Carioca

Rio - A Globo vem tendo prejuízos com a falta de acordo pelos direitos de transmissão dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. A emissora apresentou uma queda de audiência considerável em relação à edição passada do torneio.

De acordo com o portal "Radar Esportes", em 2019, com os jogos do Flamengo, a emissora teve uma audiência média de 20 pontos e 42% de share (participação entre os televisores ligados no horário). Já em 2020, sem a equipe de Jorge Jesus, os números caíram. A audiência foi para 17 pontos, com 35% de share.

Flamengo e Globo estão cada vez mais longes de um acordo. A emissora desejava renovar o contrato, que se encerrou em 2019, pelos mesmos R$ 16 milhões que já eram pagos. O Rubro-Negro se mantém firme na decisão de não aceitar.