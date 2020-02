Flamengo prepara retorno de Rodrigo Caio para a Supercopa do Brasil

Rio - De olho na Supercopa do Brasil, o Flamengo segue a preparação em busca do primeiro título em 2020. Se recuperando de um corte profundo no joelho direito, Rodrigo Caio segue programação especial para voltar a ficar à disposição da equipe carioca diante do Athletico, no dia 16 de fevereiro.

Rodrigo Caio segue o trabalho especial na academia. #CRF pic.twitter.com/v7iBKfnTkU — Flamengo (@Flamengo) February 5, 2020 Há uma semana sem treinar com o restante do elenco, o zagueiro faz trabalho específicos na academia para estar à disposição de Jorge Jesus. A expectativa é que Rodrigo retire os pontos do local até o fim desta semana. Assim que retirar os pontos, o atleta estará liberado para retornar aos treinamentos.

O próximo compromisso do Flamengo acontece neste sábado, quando recebe o Madureira, no Maracanã, às 18h, válido pela última rodada da Taça Guanabara. Vice-líder do Grupo A, o Rubro-Negro precisa de uma vitória para se garantir na semifinal. Já o Madureira, tem a necessidade de conquistar os três pontos e torcer para uma derrota de Volta Redonda ou Fluminense.