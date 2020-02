Vai encher! Flamengo anuncia parcial com mais de 40 mil ingressos contra o Madureira

A informação foi externada pela assessoria de imprensa do Rubro-Negro, cuja pontuação, neste momento, é de dez - na segunda colocação do Grupo A. O duelo com o Madureira, terceiro colocado e ainda vivo no Grupo B, será às 18h.



Contra o Resende, na última segunda-feira, o grupo principal e Jorge Jesus voltaram à ação e viram a presença de 50.454 torcedores, que assistiram à vitória rubra-negra por 3 a 1, com gols contra, de Gabigol e Bruno Henrique.



Rio - Sem depender de outros resultados, o Flamengo garantirá a vaga nas semifinais da Taça Guanabara no caso de vitória diante do Madureira, neste sábado, pela 6ª rodada do turno. E a torcida deve bater o próprio recorde neste Carioca. Até a noite desta quarta-feira, era de 32 mil ingressos vendidos. Já no início da tarde desta quinta-feira, em nova atualização, 42 mil ingressos já foram vendidos.