De olho nas joias! Jornal europeu destaca qualidades de dois jovens da base do Flamengo

Rio - O Flamengo tem revelado grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas temporadas e clubes europeus monitoram a situação da base Rubro-Negra. Lucas Paquetá, Reinier e Vinicius Junior são alguns dos exemplos que foram contratados por gigantes do Velho Continente. Nesta quinta-feira, o jornal espanhol 'Marca' citou outras duas promessas do clube carioca para ficar de olho.



Na lista divugada pelo veículo, aparecem os atacantes Lázaro e Yuri César. O primeiro já foi promovido à equipe principal por Jorge Jesus e foi herói da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17 no ano passado. A multa do jogador de 18 anos é de 80 milhões de euros. Já Yuri se destacou na categoria sub-20 da equipe, sendo um dos principais jogadores.



Anthony, do São Paulo; Talles Magno, do Vasco; e Gabriel Verón, do Palmeiras, são outros brasileiros que aparecem na lista realizada pelo jornal.