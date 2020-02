Flamengo vence concorrência do Atlético-MG e contrata revelação do América-RJ

Além de reforçar o time profissional, o Flamengo também está focado em melhorar os times das categorias de base. Recentemente, a diretoria contratou o atacante André Luiz, revelação do América-RJ. O Rubro-Negro venceu a concorrência do Atlético-MG para ter o jogador de 17 anos, que está treinando no Ninho do Urubu desde o dia 27 de janeiro.

O Galo fez proposta ao América-RJ e ficou muito perto de acertar a contratação de André Luis. A oferta mineira era de dois anos de contrato e adquirindo 80% dos direitos econômicos do atacante, com o Mequinha ficando com o restante (20%). Mas, ao saber que o Flamengo estava interessado, o jovem não pensou duas vezes e preferiu acertar com o Rubro-Negro, seu time de coração.

André Luiz em ação com a camisa do América-RJ - Arquivo Pessoal O jovem atacante assinou com o Flamengo um contrato válido até dezembro de 2022, com opção de renovar por mais dois anos. O Rubro-Negro não pagou ao América-RJ pela contratação do jogador promissor, mas aceitou deixar 40% dos direitos econômicos com o Mequinha.

André Luiz tem 17 anos - completa 18 no próximo dia 23 - e chega ao Flamengo para reforçar o time Sub-20. Por ter chegado ao clube no fim de janeiro, o atacante não está inscrito na Libertadores Sub-20, que será disputada neste mês, no Paraguai. Mas está treinando normalmente e, caso algum jogador do setor ofensivo se machuque, ele poderá ser convocado pelo treinador Phelipe Leal.

Além de ser goleador, André Luiz também se destaca pelas jogadas aéreas. A estatura (1,85m) é um dos seus pontos fortes. Mesmo sendo canhoto, o atacante costuma atuar pelo lado direito de ataque. Quando necessário, ele atua como centroavante.