Torcedores do Flamengo fazem homenagem aos meninos do Ninho

Um grupo de torcedores rubro-negros colocou a mão nas tintas para prestar homenagem aos 10 meninos mortos no incêndio do Ninho do Urubu, com um grande painel com os rostos dos garotos eternizados na frente do maior palco do futebol, o Maracanã.

Com a aproximação do primeiro aniversário do momento mais triste da história do Flamengo, eles prestaram o tributo em frente ao Setor Norte do estádio, embaixo da antiga plataforma da estação de trem, local em que os torcedores Rubro-Negros assistem tradicionalmente aos jogos, além de ser o ponto onde os ônibus das delegações entram no Maracanã. A ideia da homenagem partiu dos próprios torcedores, que criaram uma vaquinha para comprar o material e participar do workshop comandado pelo MC Grafiteiro, Airá Ocrespo.

Rio, 06/02/2020, Grafite em homenagem aos meninos do Ninho mortos no incendio em Janeiro de 2019 pintado em frente ao portao 2 do Maracana, na foto muro com o grafite, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Amanhã completa um ano da tragédia no Ninho do Urubu e Airá, aos 38 anos de idade, 20 dedicados à arte, lamenta que o clube não esteja dando a devida importância à morte dos 10 garotos e cobra uma postura mais ativa dos homens fortes do Flamengo: "Esses meninos estavam dando suor, o sangue e depois deram a vida pelo clube. É uma falta de humanidade isso não ser motivo de uma reflexão. O que a vida humana vale? Será que uma bandeira vale mais do que vidas humanas?", questionou Ocrespo.

André Motta acredita que, mesmo jovens, os 10 meninos deixaram um legado eterno para a sociedade: "Esses garotos representam um sonho de ser jogador de futebol e a gente se identifica com eles, assim como milhares de brasileiros. Para nós, hoje o que importa é a homenagem", afirmou André.

O painel foi feito não só para rubro-negros, mas para todas aqueles que se identificam e se solidarizam com o sonho que esses meninos tinham, o de um dia brilhar no gramado do Maracanã.

*Estagiário sob supervisão