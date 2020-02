Mauro Cezar critica Flamengo e cita o Liverpool como exemplo a ser seguido após tragédia

Rio - O Flamengo entra em campo no próximo dia 8, no sábado para enfrentar o Madureira. No entanto, a partida não é o grande foco do dia. No sábado, se completa um ano da tragédia no Ninho do Urubu que vitimou 10 jovens das categorias de base do clube carioca. O jornalista Mauro Cezar Pereira, da 'ESPN', criticou o Flamengo fazendo alusão ao 'Desastre de Hillsborough', onde 96 torcedores do Liverpool morreram pisoteados durante um jogo contra o Nottingham Forest.



"No dia 15 de abril, o Liverpool nunca entra em campo. E detalhe: aquela tragédia, que mudou o futebol inglês e que é tão lembrada pelos torcedores, não foi de responsabilidade do clube, nem dos torcedores. Foi incompetência do estádio. É comunicar só a CBF, a Federação (FFERJ) e avisar que nessa data, o clube não joga. Imagina, nesse dia, um jogador fazendo um gol e comemorando alegremente com a torcida?! Faz sentido? Não, não faz. E só vai completar um ano", criticou Mauro.