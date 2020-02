Rio - Em busca de um reserva para Rafinha, o Flamengo voltou a monitorar a situação do lateral Guga, do Atlético-MG. O jogador volta a ter seu nome cotado por conta da falta de opções no mercado. As informações são do "UOL".

O Atlético-MG, a princípio, está disposto a liberar o atleta, desde que recebe uma quantia superior aos R$ 7,5 milhões investidos em sua contratação. O contrato vai até 2023.

Há algumas semanas, o nome de Guga foi oferecido ao Flamengo, como revelou o Jornal O Dia.