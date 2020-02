Bruno Henrique revela elogios de Jorge Jesus ao grupo e diz que recebeu propostas do exterior

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo na última temporada, o atacante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Autor de um dos gols da vitória contra o Resende na última segunda-feira, o jogador comentou a preparação que a comissão técnica do clube realizou e revelou uma conversa onde Jorge Jesus elogiou o cuidado que os atletas tiveram nas férias.



"A gente é bem profissional, então confiamos na programação que fizeram para nós. Eles deixaram claro que alguns jogadores sentiriam o ritmo no primeiro momento, por fazer pré-temporada e ainda jogar. Então, a gente lida com muita naturalidade, sabemos que o começo é forte para podermos chegar no ideal. O Mister deixou bem claro que nossa pré-temporada seria com os jogos do estadual. Então, a gente tem tempo de trabalhar, tempo de jogar, conciliando essas duas coisas. Fazendo isso, a gente consegue o nosso melhor e chegar ao ponto que a gente deseja", disse Bruno, que emendou:



"Todos os jogadores se dedicaram um pouquinho nas férias. O mister até ficou surpreso, até falou e brincou: “não sei se foi alguém que pediu a vocês para fazer uma coisinha nas férias, mas eu sei que vocês são jogadores do profissional e cada um tirou um pouquinho do tempo das férias pra dedicar.” Chegar aqui, não tão abaixo porque em uma semana a gente já estava em campo, super bem. O pessoal que cuida da parte física comentou com a gente, e é assim que a gente projeta o nosso ano, iniciando bem na parte física pra chegar bem na parte final", complementou o atacante.



Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo no início de 2019 e foi peça-chave na conquista da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Em 62 partidas realizadas na última temporada, o atacante de 29 anos marcou 35 gols, ficando atrás apenas de Gabigol, que balançou as redes 43 vezes. Segundo o próprio jogador, propostas chegaram do exterior, mas Bruno optou por permanecer no Flamengo.



"Por tudo que aconteceu comigo em 2019, eu recebi propostas para sair. Propostas melhores financeiramente. Eu conversei com minha família, e a gente optou por ficar. Estamos super à vontade no Rio de Janeiro, no Flamengo. A estrutura é enorme. Muitos clubes europeus não têm a estrutura que o Flamengo tem. Estando no meu país, jogando onde você se sente bem, pesa mais a vontade de ficar. Eu agradeço ao Flamengo por tudo o que fez por mim e pela minha família. As negociações aconteceram de forma super tranquila, e o meu desejo de ficar falou mais alto", revelou Bruno Henrique.