Flamengo desmarca jogo-treino do Sub-20 que seria disputado no Ninho, neste sábado, quando completa um ano da tragédia

O Flamengo decidiu dar folga às categorias de base do clube para que os jogadores não fossem ao Ninho do Urubu neste sábado, dia que completará um ano da tragédia no Centro de Treinamento, que vitimizou dez pessoas e deixou outras três feridas.



O time sub-20, inclusive, teria um jogo-treino contra a equipe profissional do Barra, visando à preparação para a Libertadores Sub-20. A atividade será disputada no domingo, ainda sem horário definido.



Segundo a assessoria da categoria de base do Flamengo, a mudança foi opção técnica, mas, uma fonte ouvida pela reportagem, o Barra, adversário no jogo-treino, foi avisado que a atividade passaria para domingo porque "sábado é uma data delicada" para acontecer a partida no Ninho.