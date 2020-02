CEO do Flamengo lamenta tragédia no Ninho: 'Jamais poderíamos imaginar que ia acontecer'

Rio - A tragédia ocorrida no Ninho do Urubu em 2019 completa um ano neste sábado. Nesta sexta, a Alerj realizou uma CPI para apurar mais informações sobre o incêndio que vitimou 10 jovens da base do clube carioca. Na ocasião, o Flamengo foi representado pelo CEO Reinaldo Belotti, que lamentou o ocorrido, mas salientou que o clube prezava pela guarda dos jovens.



"Os picos de energia, jamais poderíamos imaginar que iria acontecer essa tragédia. O Flamengo tinha um monitor para cuidar do espaço. Os contêineres tinham instalações que precisavam ser melhoradas. Nós verificamos, o CT não tinha um responsável por todo o CT", comentou o CEO do clube carioca, que complementou:



"O Flamengo tinha, por procedimento, naquela área ampla, uma poltrona, uma televisão, um lugar de tomar água, onde um monitor ficava durante todo o período em que meninos estivessem dormindo. Ou seja, apesar de não ter uma proteção contra o fogo em si, tinha alguém para cuidar dessas crianças. O Flamengo estava convencido de que tinha a guarda daquelas crianças e tomou todas as providências para que isso fosse preservado até o último momento", emendou.