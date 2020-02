Flamengo x Madureira: Léo Pereira treina na vaga de Thuler e deve estrear pelo novo clube

A partida do Flamengo contra o Madureira, neste sábado, às 18h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, tem boas chances de marcar a estreia do zagueiro Léo Pereira pelo Rubro-Negro. O camisa 4 treinou na vaga de Thuller durante as atividades comandadas por Jorge Jesus no Ninho do Urubu e fez dupla de zaga com Gustavo Henrique.

Léo Pereira foi apresentado oficialmente como jogador do Flamengo na última terça-feira, mas treina com os novos companheiros desde o dia 30 de janeiro. Ex-jogador do Athletico-PR, o zagueiro foi contratado com a aprovação de Jorge Jesus para suprir a saída de Pablo Marí, negociado com o Arsenal, da Inglaterra.

Durante a coletiva, Léo Pereira disse que não via a hora de estrear pelo Flamengo e revelou que quase passou mal quando soube que poderia fechar com o Rubro-Negro carioca. O vínculo do zagueiro com o novo clube é válido até dezembro de 2024.