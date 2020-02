Cobrado pela torcida do Flamengo por incêndio no Ninho, dirigente apaga conta em rede social

Rio - O vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, apagou sua conta no Twitter neste sábado. O dirigente postou uma foto em homenagem aos dez garotos mortos no incêndio do Ninho do Urubu, há um ano, e foi fortemente cobrado por torcedores por conta da postura do clube.

Rodrigo Dunshee postou homenagem aos garotos do Ninho, mas foi cobrado por torcedores - Reprodução Rodrigo Dunshee postou homenagem aos garotos do Ninho, mas foi cobrado por torcedores - Reprodução Diante das cobranças, principalmente por conta das famílias de Christian Esmério e Jorge Eduardo terem sido barradas na porta do centro de treinamento, o dirigente afirmou que só responderia às questões jurídicas do clube, função que lhe cabia.

Por conta da grande repercussão negativa, Rodrigo Dushee apagou sua conta minutos após a publicação.