Mauro Cezar critica Flamengo e diz que clube não deveria nunca mais jogar em 8 de fevereiro

Rio - O comentarista Mauro Cezar detonou a postura do Flamengo em relação à data em que a tragédia do Ninho do Urubu completa um ano. Para ele, o clube deveria se mobilizar para nunca mais entrar em campo no dia 8 de fevereiro.

"Depois da tragédia do Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019, o mínimo que o Flamengo poderia fazer era solicitar junto à CBF, à Federação Carioca, à Conmebol e às outras entidades para nunca mais entrar em campo em 8 de fevereiro. Só que hoje, 8 de fevereiro de 2020, o Flamengo vai jogar contra o Madureira, no Maracanã. Haverá homenagens, mas como será, por exemplo, se fizer um gol? Haverá comemoração? É provável que sim. É um dia que deveria ser guardado para refletir. Mais um momento estranho que só reforça a forma equivocada como o clube lida com sua própria tragédia", disse o jornalista, em seu canal no Youtube.

Assista: