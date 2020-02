Após um ano a meio mastro, bandeira do Flamengo no Ninho volta a ser erguida

Rio - Um ano após o incêndio no Ninho do Urubu, o Flamengo decidiu voltar a erguer sua bandeira no local. Ela ficou a meio-mastro durante todo este período, como forma de representar o luto do clube pelos dez garotos que perderam sua vida no trágico incêndio.

No último sábado, quando a tragédia completou um ano, o Flamengo prestou diversas homenagens às vítimas. Além das ações na partida contra o Madureira, dirigentes do clube e o presidente Rodolfo Landim participaram de uma missa na capela de São Judas Tadeu. No entanto, a atitude do clube em não liberar as entradas das famílias de Jorge Eduardo e Christian Esmério no CT revoltou alguns torcedores.