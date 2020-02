Sub-20 do Flamengo goleia equipe profissional do Barra em jogo-treino preparatório para Libertadores

Rio - O time sub-20 do Flamengo encarou a equipe profissional do Barra, neste domingo, no Ninho do Urubu, em jogo-treino preparatório para a Libertadores da categoria, que será disputada neste mês, no Paraguai. Com gols de Yuri de Oliveira, duas vezes, Weverton e Yuri César, o Rubro-Negro venceu por 4 a 0.



O jogo-treino foi disputado em dois tempos de 45 minutos. O técnico Phelipe Leal escalou o time titular da seguinte forma: Victor Hugo; Matheuzinho, Otávio, Gabriel Noga e Caio Roque; Richard, Lucas Cabeleira e Yuri de Oliveira; Yuri César, Guilherme Bala e Weverton.



Três gols foram marcados ainda no primeiro tempo e um na segunda etapa. Weverton, com muita mobilidade, e Yuri de Oliveira, responsável pela criação das jogadas no meio de campo, foram os destaques na atividade. O comandante também fez mudanças na equipe para dar chances a outros atletas.



A delegação do Flamengo embarca no dia 13 (quinta-feira) para a disputa da Libertadores Sub-20.