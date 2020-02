Organizadas do Flamengo planejam protesto para cobrar diretoria sobre incêndio no Ninho

A forma como o Flamengo tratou as famílias de Christian Esmério e Jorge Eduardo, que foram impossibilitadas de entrar no Ninho no último sábado, não agradou às torcidas organizadas. Em ação conjunta, elas prometem fazer uma manifestação nesta segunda. #ODia pic.twitter.com/eFkJfx7FZu — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 9, 2020 Rio - As organizados do Flamengo convocaram a torcida para um protesto com o intuito cobrar da diretoria do clube respostas sobre o trágico incêndio, que completou um ano no último sábado. A manifestação está marcada para esta segunda-feira, às 9 hrs, com concentração na Praça Cláudio Coutinho, no Leblon.

A postura da cúpula rubro-negra com as famílias de Christian Esmério e Jorge Eduardo, que foram impedidos de entrar no Ninho no último sábado, não agradou à torcida do Flamengo.

Segundo o clube, a família de Pablo Henrique foi a única liberada para entrar no Ninho porque solicitou previamente. Como as famílias de Christian e Jorge não haviam feito, não puderam entrar e ficaram do lado de fora.