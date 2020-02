Apresentadora da ESPN dispara: 'Estou cansada da insensibilidade do Flamengo'

Rio - O posicionamento da diretoria do Flamengo uma ano depois sobre a tragédia no Ninho do Urubu que vitimou dez jovens jogadores da base do clube carioca não agradou boa parte da imprensa. A entrevista do presidente Rodolfo Landim, na TV Brasil, fez com que a apresentadora da ESPN Brasil, Marcela Rafael, acabasse se irritando.

Na opinião da jornalista, a diretoria do Flamengo tem sido omissa. Ela recordou o pronunciamento de Landim à Fla TV, assim como a tentativa frustrada das famílias em entrar no Ninho do Urubu para homenagear seus familiares.

"A gente não é culpado. A imprensa não é culpada do que aconteceu lá no Ninho do Urubu, para estar falando que alguém ficou feliz e ninguém falou. A gente entrevistou as dez famílias, a gente colocou em série de reportagem. Quem tem que começar a tratar melhor as famílias que perderam seus filhos é a diretoria do Flamengo. Olha, a gente está cansado, e a gente vai ter que falar, e vai continuar falando... Todo mês a gente vai colocar um dia aqui, porque eu estou cansada também da insensibilidade da diretoria do Flamengo", afirmou.

Além disso, outras atitudes da diretoria do clube carioca receberam críticas de Marcela. "A diretoria do Flamengo que chegou no começo do ano e mandou os meninos que sobreviveram embora. Por que mandaram os meninos embora? A diretoria do Flamengo que não dá entrevista, que grava no YouTube o que quer falar, dizendo que é entrevista. Não é entrevista. Chega! A gente tem que cobrar. A gente está aqui e tem que cobrar todo dia. O que aconteceu é um absurdo, e a diretoria do Flamengo está sendo omissa sim, e a gente precisa falar isso", completou.