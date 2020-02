Rodrigo Caio treina no campo e pode reforçar o Flamengo nos próximos jogos

Rio - Com o retorno de Rodrigo Caio aos gramados do Centro de Treinamento, o elenco do Flamengo voltou a treinar nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após a vitória por 2 a 0 sobre Madureira, no último sábado. A expectativa é de que o camisa 3 fique à disposição de Jorge Jesus para a Supercopa do Brasil, o primeiro troféu "em jogo" para o time em 2020, contra o Athletico, no domingo.



A atividade só teve os primeiros minutos abertos à imprensa. Nas redes sociais, o Flamengo registrou parte do trabalho de Rodrigo Caio, que se recupera, há duas semanas, de um corte profundo no joelho direito, que o afastou das atividades com o grupo principal e das partidas contra Resende e Madureira.



Antes de enfrentar o Furacão em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense na quarta-feira. O clássico, no Maracanã, valerá uma vaga na decisão da Taça Guanabara. A outra semifinal será entre Boavista e Volta Redonda, que jogarão no domingo, no Elcyr Resende, em Saquarema.



O elenco do Flamengo volta a treinar nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. Além da reta final da Taça Guanabara e a Supercopa do Brasil, o time de Jorge Jesus definirá a Recopa Sul-Americana neste mês. O ida contra o Independiente Del Valle será em Quito,no Equador, no dia 19. A volta é no Maracanã, em 26,

Xerife já trabalhando no gramado. @RCaio03 #CRF pic.twitter.com/XSi4I7eDDt

— Flamengo (@Flamengo) February 10, 2020