Luxa minimiza ano de Jesus no Flamengo: 'Se aquele pênalti do Emelec fosse dado, seria diferente'

Rio - Na última segunda-feira, Vanderlei Luxemburgo foi convidado do programa 'Jogo Sagrado', do canal 'Fox Sports', e polemizou ao opinar sobre Jorge Jesus. Questionado sobre o trabalho que o português fez no Flamengo na última temporada, o treinador do Palmeiras relembrou um lance polêmico, contra o Emelec, na Libertadores, que poderia ter mudado o sucesso do Rubro-Negro em 2019.



"O Jesus, quando vem para o Flamengo, no início foi muito perigoso, porque seria tudo ao contrário, o que estaríamos falando aqui, se aquele pênalti do Emelec fosse dado. Seria complicado. Aquilo lá deu uma segurança para o Jesus. Dali para frente ele contratou jogadores. Nunca se teve no Brasil cinco jogadores que jogaram a Champions League no mesmo time ao mesmo tempo", disse Luxemburgo.



Vale lembra que nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Emelec na partida de ida e os equatorianos reclamaram de um pênalti não marcado. O Rubro-Negro conseguiu devolver o placar no Maracanã e garantir a classificação nos pênaltis.