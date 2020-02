Nome forte no Flamengo, Wallim Vasconcelos deixa vice-presidência de finanças do clube

Rio - Mudança na política do Flamengo. Nome forte no clube, Wallim Vasconcelos não é mais vice de finanças do clube carioca. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, ele renunciou ao cargo na última segunda-feira.

Wallim ocupava a função desde o início do mandato de Rodolfo Landim, em janeiro de 2019. A sua saída teria relação com a insatisfação de parte dos dirigentes com a forma como o clube vem sendo gerido. O poder estaria sendo centralizado.

Wallim Vasconcelos foi vice de futebol no início do primeiro mandato de Eduardo Bandeira de Mello, em 2013, depois de uma pré-candidatura à presidência. Na eleição seguinte, os dois disputaram o cargo, quando Bandeira foi reeleito.