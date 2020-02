Flamengo divulga detalhes da nova camisa para a temporada 2020

Hoje tem Media Day no Ninho do Urubu. O Manto novo está lindo! #CRF



Paula Reis/CRF pic.twitter.com/wJSY4zdtWE — Flamengo (@Flamengo) February 11, 2020

Rio - Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo divulgou detalhes do uniforme para a temporada 2020. Eles serão utilizados para ações relacionadas à final da Recopa Sul-Americana, que acontece no dia 19 e 26 de fevereiro, contra o Independente del Valle, do Equador.