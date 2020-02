Reinier posta vídeo de despedida do Flamengo e afirma: 'Serei sempre um garoto do Ninho'

"Sempre serei um garoto do ninho"

Obrigado por tudo Flamengo



Reinier Jesus 19 pic.twitter.com/0KavATOivq — Reinier Jesus (@ReinierJesus_19) February 11, 2020 Rio - Vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros, Reinier, de apenas 18 anos, postou um vídeo de despedida do Flamengo em seu perfil oficial no Twitter, nesta terça-feira. De acordo com o jornal 'As', a apresentação ao clube Merengue está marcada para a próxima segunda-feira, no Santigo Bernabéu.

No vídeo, Reinier relembra a sua trajetória no Flamengo, com lances desde o futsal, até as recentes conquistas do Campeonato Brasileiro e a Libertadores.