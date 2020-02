CBF define a arbitragem para Flamengo e Athletico pela Supercopa do Brasil

Rio - A Supercopa do Brasil, que terá Flamengo e Athletico-PR frente a frente em decisão, neste domingo, já tem a arbitragem definida. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) será o árbitro, enquanto Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) serão os seus assistentes. O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).



A partida terá o campeão do Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil da última temporada medindo forças em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis.



O jogo será realizado às 11h deste domingo. Atualmente, cerca de 25 mil ingressos foram comercializados (saiba como adquirir aqui).



Cabe destacar ainda que, pela primeira vez no continente, o árbitro de vídeo não ficará em uma cabine dentro do estádio, mas, sim, em uma sala dentro da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O modelo deve seguir para a edição do Campeonato Brasileiro deste ano.



PREMIAÇÃO



Recentemente, o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, revelou detalhes sobre o valor do prêmio para as duas equipes: o campeão embolsará R$ 5 milhões, enquanto o vice levará R$ 2 milhões para casa.