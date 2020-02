Rede Globo dá resposta ao Flamengo: 'Não misturamos jornalismo e negócios'

Rio - O atrito entre Flamengo e Grupo Globo ganhou mais um capítulo na tarde desta terça-feira. Após o Rubro-Negro publicar uma nota oficial se posicionando contra os comentários proferidos pelo apresentador Fausto Silva, o Faustão, em seu programa no último domingo, a emissora se posicionou, ao ser procurada pela reportagem do LANCE!, através de uma nota oficial.



"A ilação sugerida pelo Flamengo não tem cabimento. Chega a ser ofensiva. O marco de um ano desde o trágico acontecimento mais do que justifica a recente cobertura, que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. [...] A Globo não mistura jornalismo e negócios", diz parte da nota oficial.



A Globo não enxergou com bons olhos o fato de o Flamengo, que não chegou a um acordo pelos direitos de transmissão do Carioca e acionou a emissora na Justiça por conta de detalhes do contrato do Brasileiro, ter levantado uma questão sobre uma possível retaliação pela "guerra" entre ambos - justamente por conta do desacordo relacionado ao Estadual deste ano.



Cabe destacar que os comentários de Faustão foram direcionados à postura da diretoria rubro-negra quanto à tragédia do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. A respeito da relação do clube com as famílias dos meninos mortos, o apresentador classificou a atitude de dirigentes como "indecente".



Confira a nota na íntegra (assinada pela comunicação da Globo):



"A ilação sugerida pelo Flamengo não tem cabimento. Chega a ser ofensiva. O marco de um ano desde o trágico acontecimento mais do que justifica a recente cobertura, que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. Ao longo de todo 2019, a Globo exibiu partidas do Flamengo em todas as competições que o clube disputou, com uma cobertura à altura da excelente campanha esportiva do clube. E nem por isso deixou de registrar cada nova notícia sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Sempre com a isenção, a correção e o respeito que um acontecimento tão trágico exige de quem faz bom jornalismo.



Como aconteceu no caso de tantas outras tragédias e acontecimentos marcantes, o incêndio no Ninho do Urubu recebeu atenção total da equipe da Globo - assim como dos demais veículos. No dia 8 de fevereiro de 2019, a Globo alterou sua programação e não exibiu os programas ‘Mais Você’, ‘Bem Estar’ e ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Durante os últimos 12 meses, acompanhou todos os desdobramentos do caso, sempre ouvindo as partes envolvidas. Foram inúmeras entrevistas e dezenas de matérias sobre o assunto ao longo do ano, exibidas nos telejornais e programas da Globo. Todas estão disponíveis no Globoplay. A Globo não mistura jornalismo e negócios. Nosso compromisso é com a divulgação isenta das informações do interesse do público."