Vestiu a camisa! Lateral do Flamengo visita o Salgueiro e posa com manto da Academia

Rio - Que futebol e carnaval andam juntos já não é novidade e a quadra do Salgueiro recebeu no último ensaio, a presença de um dos ídolos da atualidade. Rafinha, lateral direito do Flamengo visitou a escola e fez questão de posar com a camisa cuja estampa é o pavilhão vermelho e branco.



Desenvolto nos gramados, Rafinha preferiu acompanhar do camarote o show da bateria Furiosa e dos passistas de Carlinhos, elogiando bastante o elenco.



Quem também prestigiou o ensaio da Academia foi o eterno ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. O ex-jogador e ex-presidente do clube posou ao lado de Viviane Araújo e do namorado Guilherme Militão, ambos vascaínos.