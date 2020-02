Convocado para depor em CPI dos Incêndios, presidente do Flamengo pode não comparecer

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi convocado para depor na CPI dos Incêndios, que apura a tragédia no Ninho do Urubu, ocorrida em fevereiro do ano passado. A comissão parlamentar de inquérito formalizou, nesta quarta-feira, a convocação do mandatário do clube carioca para a sessão que ocorre na próxima sexta-feira. No entanto, como a equipe disputa a Supercopa do Brasil, em Brasília, no domingo, a presença de Landim ainda é incerta.



Na última semana, foi realizada uma sessão onde Landim e demais representantes do clube não compareceram. Reinaldo Belotti, CEO do clube, foi o único a depor na ocasião. Eduardo Bandeira de Mello, ex-mandatário do Flamengo, também compareceu. De acordo com o 'Uol', além do presidente, foram convocados também Alexandre Wrobel, ex-vice de Patrimônio, e Fred Luz, ex-CEO do clube. Outros dirigentes e representantes de empresas também estão na lista.