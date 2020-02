Comentarista detona postura de Jorge Jesus em clássico: 'Arrogância sem sentido'

Rio - Após a vitória sobre o Fluminense, o treinador Jorge Jesus concedeu coletiva e exaltou a atuação da equipe do Flamengo. Apesar do placar apertado, o português minimizou a reação do rival, que quase gerou uma eliminação do Rubro-negro na semifinal. A postura do comandante irritou o comentarista da Fox Sports, Fábio Sormani.

"O Jorge Jesus tem sido elogiado pelo que fez no Flamengo, mas essa postura é de uma arrogância absurda e sem sentido. Porque menosprezar um rival desta maneira", detonou o comentarista.

Jorge Jesus recebeu críticas por ter colocado Diego no lugar de Gérson na segunda etapa. O jogador do Flamengo saiu irritado com a modificação e dentro de campo, a equipe não reagiu bem a mudança e por pouco não cedeu o empate ao clube das Laranjeiras.