Bruno Henrique supera Adriano Imperador em gols e tem média melhor que Zico em clássicos pelo Flamengo

Rio - Rei dos Clássicos, este é Bruno Henrique que anotou no Fla-Flu desta quarta-feira o seu 12º gol em 14 jogos contra os rivais cariocas. Os números do atacante já o fazem superar Adriano Imperador, que colocou a bola nos fundos das redes de Fluminense, Vasco e Botafogo em 11 oportunidades. A média de Bruno no enquanto superar outros ídolos rubro-negro.

Com 12 gols em 14 jogos, Bruno Henrique tem 0,85 de média. Maior artilheiro e ídolo da história do Flamengo, Zico marcou 58 gols em 137 jogos. A sua média é de 0,42 por jogo. A média de Romário é de 0,56. O Baixinho fez 23 gols em 41 clássicos pelo Flamengo. Adriano tem a média melhor entre os ídolos históricos, mas ainda inferior a de Bruno. O Imperador fez 11 gols em 16 jogos. (Média de 0,68).

Confira os gols e as médias:

Bruno Henrique - 0,85 (14 j e 12 gols)



Adriano - 0,68 (16 j e 11 gols)



Romário - 0,56 (41 j e 23 gols)



Zico - 0,42 (137 j e 58 gols)