Veja a lista de inscritos do Flamengo para a disputa da Libertadores Sub-20

Rio - A delegação do Flamengo viaja nesta quinta-feira para a disputa da Libertadores Sub-20, no Paraguai. Por conta de contusões, o Rubro-Negro precisou fazer mudanças na lista dos jogadores inscritos. A reportagem teve acesso aos 20 nomes que foram convocados pelo técnico Phelipe Leal para a competição sul-americana.



Veja a listagem abaixo:



Goleiros:

Victor Hugo - 2000

João Fernando - 2001



Zagueiros:



Gabriel Noga - 2002

Otavio - 2002

Natan - 2001

Diego "Diegão" - 2003



Laterais:



Matheus França "Matheuzinho" - 2000

Pablo "Maldini" - 2000

Jhonata - 2002



Volantes:



Richard Ríos - 2000

Lucas Gabriel - 2001

Diogo - 2001

João Gomes - 2001



Meias:



Yuri Oliveira - 2001

Yuri César - 2000

Denilson - 2001



Atacantes:



Guilherme "Bala" - 2001

Carlos Daniel - 2002

Ryan Luka - 2003

Rodrigo Muniz - 2001





Com isso, Natan, Matheuzinho, João Gomes, Rodrigo Muniz e Yuri César entraram nas vagas do Caio Roque, Luis Araújo, Matheus Alves, Weverton e Wiverson. Segundo a assessoria, o Flamengo irá divulgar a lista oficial nesta sexta-feira.



O Flamengo estreia na competição no sábado, contra o Nacional. No dia 18 (terça-feira), o Rubro-Negro encara o Sporting Crystal. A terceira e última partida na primeira fase será no dia 21 (sexta-feira), diante do Puerto Cabello.