Filipe Luis comenta queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo: 'Nada físico, é mental'

Rio - O clássico da última quarta-feira entre Flamengo e Fluminense teve dois tempos distintos. No primeiro, o Rubro-Negro foi amplamente superior, mas o Tricolor conseguiu reagir na segunda etapa. O time de Jorge Jesus chegou a abrir 3 a 0, enquanto a equipe de Odair Hellmann marcou dois gols nos últimos 45 minutos. Autor de um dos gols do Fla, Filipe Luis falou sobre o assuntos após o jogo.



"Não é nada físico, é mental. Não é a primeira vez que acontece com a gente. Fizemos o terceiro gol e, a partir daí, tiramos um pouco o pé do acelerador. Quando se faz isso contra um time do poder do Fluminense, com grandes jogadores, um grande técnico, eles aproveitaram as chances deles. Fizemos uma falta e não estávamos tão atentos na bola parada", disse o lateral, que emendou:



"Acabamos tomando o primeiro gol, até tivemos chance de fazer o quarto, mas eles tiveram bem no final do jogo. A partir daí, só defendemos o resultado e deixamos de ser o Flamengo, essa é a realidade do que aconteceu. Mas o time está bem e sabemos que temos uma final, chegamos em um grande momento", encerrou Filipe Luis, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.