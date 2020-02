Próximo jogo entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, terá torcida única dos cariocas

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido do Flamengo por torcida única no próximo confronto contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, segundo informações da 'Rádio Tupi'. No último duelo entre as equipes, em São Paulo, o Ministério Público do estado proibiu a venda de ingressos à torcida do Fla. Com isso, o Maracanã não receberá palmeirenses no próximo duelo entre as equipes.



No episódio ocorrido no ano passado, o MP-SP alegou que poderiam ocorrer brigas dentro e fora do Allianz Parque, e a CBF acatou o pedido. O Flamengo ainda tentou recorrer da decisão, mas sem sucesso. Naquela partida, o Flamengo, que já tinha se sagrado campeão brasileiro, venceu o time paulista por 3 a 1, com gols de Gabriel Barbosa (2) e Arrascaeta. Matheus Fernandes diminuiu para o alviverde.