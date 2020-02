TJD estaria indeciso em denunciar Flamengo por grito de 'time de v...' contra o Fluminense

Rio - O polêmico grito de "time de v...' proferido por torcedores do Flamengo contra os do Fluminense, no clássico da última quarta-feira, tem esquentado os bastidores do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. Segundo o site "Globo Esporte", a procuradoria está reticente em fazer uma denuncia contra a equipe rubro-negra pelo canto.

A indecisão tem gerado polêmica, já que o Fluminense foi enquadrado pelos gritos de "time assassino". Na época, o Tricolor foi denunciado no artigo 243-G, combinado com 191, por praticar "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante". No entanto, o TJD entendeu que o canto não se encaixava nestes termos, já que era considerado "ofensivo. O clube das Laranjeiras levou apenas uma advertência.

Caso a procuradoria decida não denunciar o Flamengo, o Fluminense pode entrar com uma "notícia de infração" por conta do comportamento dos torcedores adversários. No entanto, neste momento, o Tricolor não pretende fazê-lo.