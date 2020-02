Vídeo: repórter é abafado ao vivo por torcedores do Flamengo: 'Globo, vai se f...'

Rio - O repórter Eric Faria passou por uma situação constrangedora na noite da última quinta-feira. Ao fazer uma entrada ao vivo no telejornal local "RJ 2", o jornalista foi abafado por torcedores que proferiram gritos contra a TV Globo.

"Ô Rede Globo, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você", cantavam os flamenguistas. O coro foi alto e fez com que o repórter precisasse aumentar seu tom de voz.

o rede globo

vai se foder

o meu Flamengo não precisa de você kkkkkkkkkkkkk



A CARA DO ERIC FARIA AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/ER1bOcf15B — Broca (@HernaneBrocad0r) February 13, 2020

Eric Faria falava direto de Brasília, onde está para fazer a cobertura da Supercopa do Brasil. No próximo domingo, às 11 hrs, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Estádio Mané Garrincha.