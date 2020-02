Atacante relembra trabalho com Jorge Jesus e afirma: 'Ele é maluco'

Rio - Jorge Jesus é conhecido por seu estilo agitado durante os treinos e jogos. Em entrevista ao "Canal 11", o atacante Daniel Podence, atualmente no Wolverhampton-ING e que trabalhou com treinador do Flamengo no Sporting-POR, falou com bom humor sobre a intensidade exigida pelo treinador em seus trabalhos.

”Jorge Jesus? Ele é maluco… É maluco! Agora dou risada, mas na altura chorava. Claro que isso é no bom sentido. É uma pessoa muito especial, percebe como ninguém o jogo. Por exemplo, ainda ontem vi um jogo e detectei erros que ele já tinha visto há cinco anos. Erros básicos”, declarou o jogador.

Jesus chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2019. Em apenas seis meses, levou o Rubro-Negro às conquistas do Brasileirão e da Libertadores.