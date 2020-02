Perto de ser emprestado ao Oeste-SP, Thiago Santos sofre rompimento parcial do tendão direito em treino

Rio - O atacante Thiago Santos, que não vem sendo aproveitado por Jorge Jesus e negociava um empréstimo ao Oeste-SP, rompeu parcialmente o tendão de Aquiles direito, em treino na manhã desta sexta, e deve ficar longe dos gramados por, pelo menos, quatro meses.



Thiago Santos participou da atividade com os atletas que não viajaram para Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil, como Berrío, Hugo Moura, Hugo "Neneca", Lucas Silva e Pepê, além de outros jogadores da base.



Com 24 anos, Thiago Santos, que é cria da categoria de base do Flamengo, acumula graves lesões na carreira. O atacante já operou o joelho duas vezes e agora sofre outra contusão complicada para um jogador de futebol.



O contrato de Thiago Santos com o Flamengo vai até dezembro deste ano. A última vez que o atacante entrou em campo foi há mais de um ano, no dia 23 de janeiro de 2019, contra o Resende, pelo Carioca. Depois, ele foi emprestado para a Chapecoense, mas machucou o joelho na primeira semana e, desde então, não disputou mais uma partida.