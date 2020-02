Neto detona entrevista de Jorge Jesus: 'Até outro dia não tinha título nenhum'

Rio - As declarações de Jorge Jesus que minimizou a reação do Fluminense no clássico contra o Flamengo, que terminou com vitória rubro-negra por 3 a 2 e classificação para a final da Taça Guanabara irritou o apresentador da Bandeirantes, Neto. O ex-jogador do Corinthians detonou o treinador do Flamengo.

"O que esse Jorge Jesus falou do Fluminense, a falta de respeito com o Fluminense e todos os outros clubes... E as pessoas que acham que ele está certo, na minha opinião, são igualmente soberbas, mascaradas, não têm respeito pelo Fluminense", disparou.

Neto afirmou que Jorge Jesus se beneficia da qualidade técnica do time do Flamengo, que na opinião do comentarista é muito melhor que todos os rivais no Brasil.



"Vem pagar de gatinha. Até outro dia não tinha ganhado título nenhum. Graças ao Flamengo, que é muito forte, ganhou a Libertadores, o Brasileiro... Vai ganhar o Brasileiro de novo, porque os outros clubes não estão no mesmo nível do Flamengo", completou.