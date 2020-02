Flamengo consegue liberação e Gustavo Henrique está livre para jogar Supercopa do Brasil

Rio - O Flamengo poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique na Supercopa do Brasil. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro recebu um documento do STJD confirmando a conversão de pena do atleta em doações de cadeiras de rodas, no valor de R$ 25 mil, à Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.

A liberação veio com alegação no artigo 171, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), onde se deixa claro a possibilidade de o clube solicitar a conversão se a competição na qual o atleta foi punido já está encerrada.

Gustavo Henrique havia sido expulso na partida do Santos contra o Avaí, pelo Brasileirão, no fim do ano passado. Ele foi julgado e condenado a cumprir um jogo além da suspensão automática, mas seguiu em campo até o fim da competição por conta de um efeito suspensivo.