Desfalque na Supercopa, Léo Pereira viaja neste sábado a Brasília para se juntar ao elenco do Flamengo Zagueiro tem lesão "leve" na parte posterior da coxa esquerda e faz tratamento intensivo para ficar à disposição no primeiro jogo da final da Recopa, contra o Independiente Del Valle, quarta-feira, no Equador