'Visão e leitura de jogo': conheça Yuri de Oliveira, o camisa 10 do Flamengo na Libertadores Sub-20

Para conhecer mais a joia rubro-negra, a reportagem bateu um papo com o jogador antes de viagem para o Paraguai, onde será disputada a Libertadores Sub-20. Yuri de Oliveira - Divulgação/Flamengo Rio - O Flamengo estreia na Libertadores Sub-20 neste sábado, às 18h, diante do Nacional, no estádio Arsenio Erico. Uma das armas ofensivas do time comandando por Phelipe Leal é o camisa 10 Yuri de Oliveira.Embora tenha 19 anos, Yuri é um dos mais experientes do elenco, já que foi promovido à equipe sub-20 quando tinha acabado de completar 18.Para conhecer mais a joia rubro-negra, a reportagem bateu um papo com o jogador antes de viagem para o Paraguai, onde será disputada a Libertadores Sub-20.

VEJA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA COM O MEIA YURI DE OLIVEIRA:



Queria que você contasse a sua trajetória no futebol e como chegou ao Flamengo?



"O futebol sempre foi o meu esporte preferido e minha paixão, desde muito pequeno. Comecei a jogar futsal com 6 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Com 10 anos, fui para o campo, no CTCE Santa Cruz Vitória. Lá, quando fizemos um jogo contra o Flamengo, já no sub-12, pela Copa "A Gazetinha-ES". Eles gostaram do meu futebol e me chamaram pra fazer testes, eu fui para o sub-13 em 2014, me adaptei e fui aprovado! De lá pra cá venho lutado muito pelo meu sonho que é chegar ao profissional do Flamengo e dar sequência em minha carreira. Hoje com 19 anos e no sub-20 me vejo preparado e ansioso para viver grandes momentos com a camisa principal do Flamengo."



Sempre foi meia?



"Sempre fui meio-campo ofensivo."



Qual é a sua principal virtude?



"Visão e leitura de jogo. Além de cumprir bem a função tática que o treinador me passa."



O que acha que ainda precisa evoluir?



"No momento creio que preciso evoluir meus números de gols e a força física Estou quase lá."



Tem algum ídolo no atual elenco profissional do Flamengo?



"Hoje um ídolo na equipe principal é com certeza o meia camisa 10 Diego Ribas. Exemplo de profissional e ser humano. Me chama atenção sua postura em campo e admiro muito como meia."





Recentemente, você renovou seu contrato com o Flamengo, mas antes disso clubes de portugal de procuraram. Por que optou continuar no Flamengo?



"Renovei meu contrato e energias para me manter no clube. Eu acredito que vou realizar meu sonho de chegar ao profissional aqui e conquistar grandes coisas para a Nação. Eu posso e vou trabalhar para isso."



"Acredita que a temporada 2019 tenha sido a sua melhor no Flamengo?



"Acredito que a minha melhor temporada será essa 2020. Me sinto muito preparado e disposto para viver grandes momentos com a camisa do Flamengo. Além de já estar com mais bagagem e experiência"



Você acha que a Libertadores Sub-20 dará uma visibilidade ainda maior ao elenco rubro-negro?



"Tenho certeza que a Libertadores será um grande e importante campeonato para todos nós do 20. Essa é uma grande chance e oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho e ganhar reconhecimento no clube! Estou preparado e ansioso pra esse campeonato"





Como foi o período de preparação para a Libertadores?



"O período de treinamento foi muito forte e muito bom para todos nós. Estamos muito focados e concentrados para dar o nosso melhor em cada partida e então buscar esse título tão grande."