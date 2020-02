Alisson sobre final contra o Flamengo: 'Não chegamos nem perto de uma atuação do nível Premier League'

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Alisson disse que ainda não se vê como melhor goleiro brasileiro da história.



"Não chego aos pés do currículo do Dida", disse.



Segundo o goleiro, os jogadores dos Reds 'não foram surpreendidos' pelo time brasileiro. Mas, ele admitiu que seus companheiros ficaram 'admirados' com várias das qualidades do Rubro-Negro.



"Foi muito positiva (a repercussão do Flamengo na Europa). Não digo (que fomos) surpreendidos, mas os meus companheiros ficaram admirados com a qualidade dos jogadores, a organização", afirmou.



"O Mundial não é tão valorizado na Europa. Nós valorizamos porque estávamos lá, ainda mais eu e o Firmino por sermos brasileiros. Eu estava muito feliz. E realmente jogaram de igual para igual com o Liverpool -completou."



Para o goleiro, as pessoas 'não respeitaram suficiente' os Reds nas análises feitas tanto antes quanto depois do jogo.



Alisson garantiu que o Liverpool não ficou 'nem perto' de ter contra o Flamengo 'uma atuação nível Premier League'.



"As pessoas no Brasil ficaram muito empolgadas, a imprensa falava que o Flamengo tinha chance de vencer. Realmente, futebol é jogado, e o Flamengo tem uma equipe capacitada para isso, só que eu senti um desconhecimento de quem comentava sobre a nossa equipe. Não questiono a qualidade do Flamengo, mas vejo que as pessoas não nos respeitaram o suficiente", ressaltou.



"Nós não chegamos nem perto de ter uma atuação do nível que temos na Premier League, tanto em intensidade quanto em nível técnico. É muito difícil sair do Inglês e replicar o padrão em dois jogos fora da sua rotina", completou.